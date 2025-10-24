Tecnologia Ue e Usa per i suoi sottomarini | così Putin aggirato il muro dell' Occidente
Mentre "distrae" l'Occidente in Ucraina, Mosca ha trovato il modo per farsi beffe della Nato e dei suoi alleati in un altro scacchiere strategico. Stando infatti a quanto rivelato dall'inchiesta Russia Secrets condotta dal Washington Post e da un consorzio composto da altri siti di informazione del Vecchio Continente e del Giappone, la Federazione guidata da Vladimir Putin sta proteggendo la sua flotta di sommergibili nucleari nell'Artico grazie ad un sistema di sorveglianza sottomarina costruito ricorrendo ad apparecchiature ad alta tecnologia acquistate da aziende degli Stati Uniti e dell'Unione europea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
