Tecnico Caldaie Roma | spieghiamo cos’è la pulizia delle canne fumarie con una buona assistenza caldaia

La manutenzione periodica della caldaia è un'operazione fondamentale per garantire sicurezza, efficienza energetica e durata nel tempo dell'impianto. In questo contesto, un tecnico caldaie Roma specializzato non si occupa solo della revisione e della manutenzione ordinaria, ma anche di interventi più specifici, come la pulizia delle canne fumarie, un processo essenziale ma spesso sottovalutato. L'importanza della pulizia delle canne fumarie. Le canne fumarie hanno il compito di espellere i fumi prodotti dalla combustione all'interno della caldaia. Con il tempo, però, possono accumulare residui di fuliggine, polveri e condense, riducendo il tiraggio e aumentando il rischio di dispersioni di monossido di carbonio o di incendi.

