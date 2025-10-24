Tebas e l’astio verso i provinciali | El País racconta come il calcio resiste al marketing

La critica a Tebas: la Liga punta al marketing globale, ignorando tifosi e tradizione. Il calcio provinciale resiste, fedele a stadi, rituali e passione autentica. “Ero già provinciale molto prima che a Javier Tebas gli si scaldasse la bocca, come a quei tuiteros del quartiere Salamanca, privi di esperienza di strada. E ne vado molto fiero. Ci vorrebbe ben altro di un appartamentino in affitto nel centro di Madrid, o di una partita di Liga in uno stadio pacchiano di Miami, per togliermi l’orgoglio di essere di provincia, di essere nato in un angolino del mondo dove i bar aprono prima delle scuole e il calcio si inizia a sentire tra le pozzanghere, proprio nel punto in cui mio cugino Marcos mi ha rotto due denti con un pallone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tebas e l’astio verso i provinciali: El País racconta come il calcio resiste al marketing

