Teatro Verdi | al via da lunedì la prevendita per dodici spettacoli

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Da lunedì 27 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per i dodici spettacoli della stagione 2025-2026 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, un cartellone unico che intreccia commedia, musica, classici e nuove scritture, con interpreti popolari e voci giovani della scena nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

