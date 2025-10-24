Teatro Verdi | al via da lunedì la prevendita per dodici spettacoli

BRINDISI - Da lunedì 27 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per i dodici spettacoli della stagione 2025-2026 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, un cartellone unico che intreccia commedia, musica, classici e nuove scritture, con interpreti popolari e voci giovani della scena nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it