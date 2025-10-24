Teatro San Carlo De Luca | Scorrettezza istituzionale mai vista

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare del Teatro San Carlo. Durante la sua consueta diretta social, il governatore ha affermato che sul Massimo napoletano si sono registrati «atteggiamenti di scorrettezza istituzionale mai vista, con una violazione delle regole democratiche elementari». De Luca, che ha annunciato di voler promuovere «un’operazione verità» con un «confronto pubblico», ha accusato alcuni esponenti di aver «calpestato la dignità di Napoli e del San Carlo, una vergogna». Secondo il presidente, dietro le polemiche ci sarebbe chi «ha mostrato atteggiamenti di grande, totale scorrettezza, facendo finta di nascondersi dietro gli interessi di Napoli». 🔗 Leggi su Lettera43.it

