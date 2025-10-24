Teatro e solidarietà il Palco degli Sgranati dona un’altalena alla città
Dopo i giochi al Parco del Capostazione, questa volta un’altalena al Parco della Pace. Gli attori e le attrici della compagnia teatrale del Palco degli Sgranati tornano a far sorridere bambini e bambine di Cattolica. Hanno di nuovo fatto un regalo alla città: un’altalena nuova di zecca che è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondisci con queste news
Quando l’arte diventa gesto di cura. Due serate di solidarietà al Teatro CorTe di Coriano - facebook.com Vai su Facebook
Il Palco degli Sgranati dona un’altalena alla città - Gli attori e le attrici della compagnia teatrale del Palco degli Sgranati tornano a far sorridere bambini e bambi ... Lo riporta newsrimini.it
Cattolica, teatro e solidarietà: il Palco degli Sgranati dona un’altalena alla Regina - Dopo i giochi al Parco del Capostazione, questa volta è arrivata un’altalena al Parco della Pace. chiamamicitta.it scrive