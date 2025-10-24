Teatro e solidarietà il Palco degli Sgranati dona un’altalena alla città

Riminitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i giochi al Parco del Capostazione, questa volta un’altalena al Parco della Pace. Gli attori e le attrici della compagnia teatrale del Palco degli Sgranati tornano a far sorridere bambini e bambine di Cattolica. Hanno di nuovo fatto un regalo alla città: un’altalena nuova di zecca che è. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

