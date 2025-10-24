Teatro Bolivar ritorna Zelig Open Mic in tour con Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento

2anews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Bolivar ritorna la prima delle tre serate di “Zelig Open Mic in tour” con Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento. Venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 21.00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, ritorna la prima delle tre serate di “Zelig Open Mic in tour”, in collaborazione con il direttore artistico di Zelig Giancarlo Bozzo, . 🔗 Leggi su 2anews.it

teatro bolivar ritorna zelig open mic in tour con vincenzo comunale e alessio tagliento

© 2anews.it - Teatro Bolivar, ritorna “Zelig Open Mic in tour” con Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento

Contenuti che potrebbero interessarti

Venerdì 24 ottobre ritorna al Teatro Bolivar “Zelig Open Mic in tour”con Vincenzo Comunale e Alessio Tagliento - 00, al Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, ritorna la prima delle tre serate Con l’imminente debutto del format "Zelig On" in pri ... Riporta marigliano.net

Teatro, presentata la stagione 25/26 del Bolivar - Da Peppe Barra, che apre la stagione il 18 ottobre 2025, a De Giovanni e Joe Barbieri, Giulia Vecchio, Chiara Francini, a Mattia Torre, Giobbe ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro Bolivar Ritorna Zelig