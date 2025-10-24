Teatro | al Viaoxiliaquattro in scena Matrimoni in vista

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo “Nuovo Teatro Lilliput” si esibirà domenica 9 novembre alle ore 16 al teatro auditorium Viaoxiliaquattro di Novara con la commedia brillante e divertente “Matrimoni in vista”, scritta da Giancarlo Buzzi con un cast di personaggi alcuni dei quali noti nell’ambito culturale novarese, tra. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Umbria, matrimonio in teatro: 5 palcoscenici dove è possibile sposarsi - Tutti i matrimoni hanno in sé qualcosa di teatrale perché, come da 'copione' si celebra un rito, religioso e non, ci sono protagonisti, co- Come scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Teatro Viaoxiliaquattro Scena Matrimoni