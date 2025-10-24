TCL ha iniziato la costruzione della sua fabbrica di schermi OLED da 4 miliardi di dollari
TCL CSOT ha annunciato l'avvio ufficiale dei lavori per la sua linea di produzione di schermi OLED con processo di stampa a getto. Produrrà schermi per tablet, computer portatili e monitor. 🔗 Leggi su Dday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Con Il cerchio dei giorni (Mondadori), Ken Follett torna alle origini della civiltà per raccontare l’impresa impossibile della costruzione di Stonehenge. Tra riti antichi, passioni e fede, il romanzo intreccia le vite di Seft, giovane cavatore di selce, e della sacerdotes - facebook.com Vai su Facebook