TCL ha iniziato la costruzione della sua fabbrica di schermi OLED da 4 miliardi di dollari

Dday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TCL CSOT ha annunciato l'avvio ufficiale dei lavori per la sua linea di produzione di schermi OLED con processo di stampa a getto. Produrrà schermi per tablet, computer portatili e monitor. 🔗 Leggi su Dday.it

tcl ha iniziato la costruzione della sua fabbrica di schermi oled da 4 miliardi di dollari

© Dday.it - TCL ha iniziato la costruzione della sua fabbrica di schermi OLED da 4 miliardi di dollari

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Tcl Ha Iniziato Costruzione