TCBO Boléro – Ravel con Luciana Savignano e Sergio Bernal chiude la Stagione Danza 2025

Prima assoluta al Comunale Nouveau: mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre, ore 20.30, il Teatro Comunale di Bologna celebra Maurice Ravel nel 150° anniversario della nascita con un nuovo spettacolo ideato da Daniele Cipriani, testo di Vittorio Sabadin e regia teatrale di Anna Maria Bruzzese. In scena due protagonisti assoluti: la leggenda della danza Luciana Savignano e la star internazionale Sergio Bernal. Un ritratto danzato di Ravel. “ Boléro – Ravel ” attraversa le pagine più celebri scritte dal compositore francese per la danza, ripercorrendone vita e carriera attraverso episodi, atmosfere e figure-chiave. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

