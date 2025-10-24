Taxi firmato l' accordo che prevede nuovo percorso e stalli all' aeroporto

Un aeroporto sempre più accessibile e integrato con la città grazie a un servizio taxi migliorato e più efficiente. È stato siglato l’accordo tra Toscana Aeroporti e le cooperative taxi fiorentine che rivoluziona il percorso e l’area carico e scarico dei clienti, da sempre “sacrificata” e poco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

