Firenze, 24 ottobre 2025 - "I taxi entrano all'aeroporto di Firenze con un nuovo accordo storico, che rivoluziona il percorso e l'area di scarico e carico clienti, consentendo un maggior afflusso di auto bianche, con corsie e sbarre riservate in esclusiva, e l'avvicinamento sostanziale all'area partenze e arrivi dello scalo aeroportuale fiorentino. E' quanto annunciato, in una nota, dalla Cooperativa Socota. L'accordo è frutto di interlocuzioni e trattative andate avanti negli ultimi tre anni, grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti, ed è stato formalizzato oggi nel corso di un incontro nella sede dell'Amerigo Vespucci, a cui erano presenti per Toscana Aeroporti il direttore Ian Joels, il direttore comunicazione e marketing, Federico Barraco, e i manager Danilo Cappellano e Anna Cappellini; l'assessore comunale Andrea Giorgio; per la Socota il presidente Signorini e il suo vice, Tozzetti, per la Cotafi i due membri del Cda, Piccardi e Sestini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Taxi, a Firenze accordo per nuovo percorso e stalli a aeroporto