Taxi a Firenze accordo per nuovo percorso e stalli a aeroporto
Firenze, 24 ottobre 2025 - "I taxi entrano all'aeroporto di Firenze con un nuovo accordo storico, che rivoluziona il percorso e l'area di scarico e carico clienti, consentendo un maggior afflusso di auto bianche, con corsie e sbarre riservate in esclusiva, e l'avvicinamento sostanziale all'area partenze e arrivi dello scalo aeroportuale fiorentino. E' quanto annunciato, in una nota, dalla Cooperativa Socota. L'accordo è frutto di interlocuzioni e trattative andate avanti negli ultimi tre anni, grazie alla collaborazione con Toscana Aeroporti, ed è stato formalizzato oggi nel corso di un incontro nella sede dell'Amerigo Vespucci, a cui erano presenti per Toscana Aeroporti il direttore Ian Joels, il direttore comunicazione e marketing, Federico Barraco, e i manager Danilo Cappellano e Anna Cappellini; l'assessore comunale Andrea Giorgio; per la Socota il presidente Signorini e il suo vice, Tozzetti, per la Cotafi i due membri del Cda, Piccardi e Sestini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
? Firenze Ksb Festival ?23 24 25 GENNAIO 2026 La Toscana, a Firenze , ospiterà un’evento di alto calibro con Artisti di vari stili, maestri, ballerini, taxi dancer , djs e molto altro Full pass in promo fino al 30 ottobre 4 sale per studiare e ballare : Kizomb - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo fronte con i tassisti. Diffida di Palazzo Vecchio: "Stop ai servizi da Ncc" - L’amministrazione ha inviato una diffida alla coperativa taxi Cotafi (il 4390) dove si fa riferimento al divieto di fornire ... Lo riporta lanazione.it
Sciopero taxi a Firenze, corteo di auto bianche in centro: «Adesione al 95%» - Oggi – mercoledì 16 luglio – la conferma, con lo sciopero dei tassisti fiorentini indetto da Uritaxi Firenze, Unica Taxi Cgil, Ugl Taxi Firenze, Sitafi Federtaxi ... Da corrierefiorentino.corriere.it
Taxi, stretta a Firenze sugli Ncc: è polemica - " Cosi' Francesco Artusa, presidente di 'Sistema Trasporti', associazione per il trasporto privato di Ncc ... Riporta rainews.it