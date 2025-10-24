Taxi a due piazze va in scena per il Dopolavoro
GROSSETO Il terzo appuntamento della rassegna ’Vediamoci a teatro’, che festeggia i 100 anni del dopolavoro ferroviario di Grosseto, prevede l’intervento della compagnia teatrale La Barcaccia di Grosseto, che dopo il successo riscosso nelle precedenti repliche mette di nuovo in scena la commedia ’Taxi a due piazze’ di Ray Cooney con la regia di Eduardo Vozzi, con la collaborazione artistica di Ciro Sbrulli, nella giornata di venerdì 24 ottobre alle 21 nell’auditorium Santissima Maria Addolorata in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto. Protagonisti: Cesare Nigrelli, Cristina Mazzi, Caterina Zotti, Riccardo Pieri, Carlo Urbano, Luciano Balbonesi, Elsa Amati, Giorgio Scolli Abeti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
TAXI A DUE PIAZZE Compagnia UNITRE – di Montemarciano Domenica 19 ottobre – ore 17:15 Teatro Portone – Senigallia ? BIGLIETTI * Posto unico: €10 * Ridotto ragazzi (3–10 anni): € 7 PREVENDITE Edicola Stazione – Viale Bonopera 48/1 - facebook.com Vai su Facebook
“Taxi a due piazze”: la commedia in scena nella sala dell’Auser - Cesare Nigrelli, Cristina Mazzi, Caterina Zotti, Riccardo Pieri, Carlo Urbano, Luciano Balbonesi, Elsa Amati, Giorgio Scolli Abeti. Secondo grossetonotizie.com
Teatro e risate con “Taxi a due piazze”: la compagna La Barcaccia in scena a Grosseto - ] ... Scrive ilgiunco.net