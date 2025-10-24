Taurisano– Gallipoli il prefetto vieta la vendita di biglietti ai tifosi giallorossi

LECCE – Il derby infuocato del campionato regionale di eccellenza pugliese, girone unico, tra Taurisano 1939 e Asd Città di Gallipoli, in programma per sabato 26 ottobre 2025, è stato posto sotto stretta sorveglianza dalle autorità.L’incontro, valevole per la stagione calcistica 20252026 e che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Taurisano–Gallipoli, il prefetto vieta la vendita di biglietti ai tifosi giallorossi - L'atteso derby del campionato regionale di eccellenza pugliese si giocherà a Ugento senza la rappresentanza avversaria sugli spalti. Segnala lecceprima.it

