Taurisano– Gallipoli il prefetto vieta la vendita di biglietti ai tifosi giallorossi
LECCE – Il derby infuocato del campionato regionale di eccellenza pugliese, girone unico, tra Taurisano 1939 e Asd Città di Gallipoli, in programma per sabato 26 ottobre 2025, è stato posto sotto stretta sorveglianza dalle autorità.L’incontro, valevole per la stagione calcistica 20252026 e che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
