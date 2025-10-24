Tartufo che passione | scovate nei boschi dell' Altotevere due trifole di oltre mezzo chilo
Una bella storia di famiglia e tradizioni. Nei giorni scorso sono state scovate nei boschi dell’Altotevere due trifole di oltre mezzo chilo, belle e profumate, da un tartufaio d’eccezione, Diego Cenci, 46 anni, marito di Elisa e babbo di quattro figli che crescono con la passione per la secolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Profumo di tartufo e tradizione marchigiana! Siamo felici di aver partecipato anche alla seconda settimana della Mostra Nazionale del Tartufo Bianco di Sant’Angelo in Vado, un appuntamento che ogni anno celebra la passione, il lavoro e l’eccellenza del n - facebook.com Vai su Facebook
Tartufo Corazzano celebra l’oro dei boschi - E Corazzano, terra di tartufi e tartufai, si appresta a celebrarlo con la 39esima Fiera Mercato del Tartufo Bianco ... Secondo lanazione.it
Cacciatore di tartufi a 92 anni. Aldo Bianchini tra passione e natura - A 92 anni, cane al seguito e vanghino in mano, oggi come un tempo si avventura nei boschi dell’ Altotevere alla ricerca dei tartufi sulla scia di una passione che non conosce età. Riporta msn.com