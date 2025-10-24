Tartufo che passione | scovate nei boschi dell' Altotevere due trifole di oltre mezzo chilo

Perugiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bella storia di famiglia e tradizioni. Nei giorni scorso sono state scovate nei boschi dell’Altotevere due trifole di oltre mezzo chilo, belle e profumate, da un tartufaio d’eccezione, Diego Cenci, 46 anni, marito di Elisa e babbo di quattro figli che crescono con la passione per la secolare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

