Tarnovanu 7 C’è su Lucumi e pure sull’involontario tentativo di autogol di Lixandru, nella ripresa è strepitoso su Dallinga e tiene in partita i compagni. Pantea 5,5 Sul vantaggio è fuori posizione e non è l’unica volta, anche se in spinta riesce a farsi notare. Ngezana 5,5 Preso d’infilata da Dallinga, che serve l’assist dell’1-0. Prova a farsi perdonare in attacco su calcio d’angolo. Dietro è comunque l’ultimo baluardo di una squadra che affonda nel primo tempo. Lixandru 5 In ritardo su Odgaard sul primo gol, sfiora l’autorete sul 2-0. Ma nella ripresa salva due volte su Dallinga e Orsolini. Radunovic 5 Spesso fuori posizione, lascia Orsolini due volte libero di andare in porta e pure Moro arriva a rubargli palla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tarnovanu è il migliore dei suoi. Sut addormentato, Cisotti non incide