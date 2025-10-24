Taranto incidente sul lavoro nell' ex Ilva | operaio ferito

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è rimasto ferito questa mattina nel reparto Grf dell'ex Ilva di Taranto nel corso di un intervento di pulizia industrialie. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

taranto incidente sul lavoro nell ex ilva operaio ferito

© Quotidianodipuglia.it - Taranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: operaio ferito

