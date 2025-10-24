Taranto incidente sul lavoro nell' ex Ilva | ferito operaio dell' indotto

Quotidianodipuglia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio è rimasto ferito questa mattina nel reparto Grf dell'ex Ilva di Taranto nel corso di un intervento di pulizia industrialie. Secondo quanto riferiscono fonti sindacali, il. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

taranto incidente sul lavoro nell ex ilva ferito operaio dell indotto

© Quotidianodipuglia.it - Taranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: ferito operaio dell'indotto

Altri contenuti sullo stesso argomento

taranto incidente lavoro nellTaranto, incidente sul lavoro nell'ex Ilva: operaio ferito - Un operaio è rimasto ferito questa mattina nel reparto Grf dell'ex Ilva di Taranto nel corso di un intervento di pulizia industrialie. Segnala msn.com

taranto incidente lavoro nellEx Ilva di Taranto, infortunio sul lavoro nel reparto GRF - Infortunio nello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto: un operaio è rimasto ferito al braccio destro durante operazioni di pulizia industriale. Scrive trmtv.it

taranto incidente lavoro nellEx Ilva, fonti sindacali: «Lavoratore ditta appalto in reparto GRF ferito al braccio, in ospedale» - L'incidente mentre manovrava un bobcat durante operazioni di pulizia industriale nella zona della discarica Paiole ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Taranto Incidente Lavoro Nell