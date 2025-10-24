Taragna pizzoccheri casöla birra e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca
L’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, Lanorium Beer Fest a Onore, “Pork Fest” a Parre (sabato), la sagra della polenta taragna a Spirano, la castagnata in oratorio a Sarnico, il Festival della Valtellina a Val Brembilla e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino??????????? al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TORNA LA FESTA D'AUTUNNO! ? 17-18-19 Ottobre con ottimi piatti come i casoncelli nostrani, i pizzoccheri, la trippa, la cassoeula, la griglia, polenta taragna e molto altro ? Non mancheranno tombole e ruote tutte le sere con fantastici premi Per i - facebook.com Vai su Facebook
Ravioli, grigliate, taragna, pesce, spalla e birra: le sagre di giugno in Bergamasca - Dagli immancabili casoncelli alle grigliate passando per la polenta taragna, la spalla (tipicità di Schilpario), fritture di pesce, birra e tanto altro ancora. Segnala bergamonews.it
Ravioli nostrani, pizzoccheri, birra e castagne: le sagre del fine settimana in Bergamasca - Le feste e le kermesse gustose organizzate nella provincia di Bergamo nel week- Come scrive bergamonews.it