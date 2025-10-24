Taragna pizzoccheri casöla birra e castagne | le sagre del fine-settimana in Bergamasca

L’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, la sagra della polenta a Guzzanica di Dalmine, Lanorium Beer Fest a Onore, “Pork Fest” a Parre (sabato), la sagra della polenta taragna a Spirano, la castagnata in oratorio a Sarnico, il Festival della Valtellina a Val Brembilla e altro ancora. Sono diverse le feste e le kermesse gustose organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 24 a domenica 26 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino??????????? al piazzale degli Alpini a Bergamo torna l’OktoBERG Fest. Ci sarà il tradizionale tendone con ben tre Biergarden all’aperto la cucina berghem-bavarese, musica dal vivo e intrattenimenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

