Tanti laureati in Psicologia e affini preparati su sostegno ma il titolo di accesso a GPS prima fascia e concorso è la specializzazione Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 7 ottobre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite la sindacalista Chiara Cozzetto di ANIEF, è stato affrontato un chiarimento importante riguardante l’accesso al sostegno: la possibilità per i laureati in psicologia, anche con formazione in psicoterapia, di evitare la frequenza del TFA sostegno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

