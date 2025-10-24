Talenti digitali cercasi | nuove opportunità in Capitanata

Foggiatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimi giorni per cogliere l’opportunità di specializzarsi nelle professioni più ricercate dell’innovazione digitale grazie ai corsi gratuiti post diploma dell’ITS Academy Apulia Digital, una delle eccellenze italiane nella formazione terziaria professionalizzante in ambito digitale e informatico. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

