TALE E QUALE SHOW QUINTA PUNTATA | IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con “ Tale e Quale Show ”, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1. La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Le imitazioni: Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti. Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G. Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini. Maryna interpreterà Christina Aguilera. Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli saranno Piero Pelù ed Edoardo Bennato. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW, QUINTA PUNTATA: IMITAZIONI E QUARTO GIUDICE DEL VARIETÀ DI RAI1

