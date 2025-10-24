Tale e quale show le imitazioni del 24 ottobre | Samuele Cavallo sarà Robbie Williams e Tony Maiello in Tiziano Ferro

Metropolitanmagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con  Tale e Quale Show, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da  Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Tale e quale show anticipazioni del 24 ottobre. La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni.  Carmen Di Pietro  sarà Orietta Bert i,  Le Donatella  vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini,  Antonella Fiordelisi  si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo  ricorderà il mito di Mia Martini,   Maryna  interpreterà Christina Aguilera,   Samuele Cavallo  si cimenterà con Robbie Williams,   Insinna e Cirilli  saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato,   Gianni Ippoliti  si metterà alla prova con Tony Effe,   Tony Maiello  sarà Tiziano Ferro e  Peppe Quintale  andrà alla ricerca del bis con Jovanotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

