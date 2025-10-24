Tale e Quale Show anticipazioni di venerdì 24 ottobre
“Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1.. Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1. La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
