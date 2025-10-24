Tale e Quale Show anticipazioni di venerdì 24 ottobre

361magazine.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1.. Classifica ancora apertissima per il nuovo appuntamento con “Tale e Quale Show”, il varietà realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1.   La quinta puntata promette spettacolo ed emozioni. Carmen Di Pietro sarà Orietta Berti, Le Donatella vestiranno i panni di Heather Parisi e Lorella Cuccarini, Antonella Fiordelisi si trasformerà in Karol G, Pamela Petrarolo ricorderà il mito di Mia Martini, Maryna interpreterà Christina Aguilera, Samuele Cavallo si cimenterà con Robbie Williams, Insinna e Cirilli saranno protagonisti in un “duetto” impossibile immedesimandosi in Piero Pelù ed Edoardo Bennato, Gianni Ippoliti si metterà alla prova con Tony Effe, Tony Maiello sarà Tiziano Ferro e Peppe Quintale andrà alla ricerca del bis con Jovanotti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

tale e quale show anticipazioni di venerd236 24 ottobre

© 361magazine.com - “Tale e Quale Show”, anticipazioni di venerdì 24 ottobre

News recenti che potrebbero piacerti

tale show anticipazioni venerd236Anticipazioni Tale e Quale Show del 24 ottobre, le imitazioni della quinta puntata - La gara si fa sempre più serrata a Tale e Quale Show, lo spettacolo del venerdì sera di Rai1 condotto da Carlo Conti, che torna in onda venerdì 24 ottobre alle 21,30 con la quinta puntata. dilei.it scrive

tale show anticipazioni venerd236Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni - Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera. Scrive libero.it

tale show anticipazioni venerd236Tale e Quale Show, anticipazioni della puntata di stasera 24 ottobre - Tutto pronto per la quinta punta di Tale e Quale Show, l'appuntamento con il talent di Carlo Conti tornerà stasera - Da corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Tale Show Anticipazioni Venerd236