Tale e Quale Show 2025 stasera su Rai 1 | cast anticipazioni e imitazioni della quinta puntata | 24 ottobre

Torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera presentato da Carlo Conti su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, la giuria, i concorrenti e le imitazioni della puntata di stasera, venerdì 24 ottobre 2025. Tale e Quale Show 2025, stasera la quinta puntata su Rai 1: in giuria arriva Nicola Savino. Stasera, 24 ottobre 2025, dalle 21.30 nuova puntata di “ Tale e Quale Show “, il programma condotto da Carlo Conti che la scorsa settimana ha vinto ancora una volta la sfida degli ascolti tv con 2.910.000 spettatori (share 19.6%). Un successo enorme per il varietà prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy che questa settimana torna con una nuova imperdibile puntata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, anticipazioni e imitazioni della quinta puntata | 24 ottobre

Approfondisci con queste news

I concorrenti di $taleequaleshow si stanno preparando per altre dieci incredibili performance Chi sarà il più soprendente? Appuntamento domani su Rai1 e RaIPlay - X Vai su X

La mia esibizione di ieri sera a Tale e Quale Tale e Quale Show - facebook.com Vai su Facebook

Le assegnazioni della quinta puntata di Tale e Quale Show - Chi vincerà la classifica della serata di venerdì 24 ottobre del talent show delle imitazioni condotto da Carlo Conti su Raiuno ... Lo riporta msn.com

Tale e quale show, stasera 24 ottobre: le trasformazioni previste - (Adnkronos) – Nuovo appuntamento con ‘Tale e Quale Show’, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda stasera, venerdì 24 ottobre, alle 21. Come scrive msn.com

Tale e Quale Show, sul palco ‘Christina Aguilera’ e ‘Robbie Williams’: giudice speciale, imitazioni e anticipazioni - Tutto pronto per la quinta imperdibile puntata dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti: ecco nel dettaglio cosa vedremo stasera. libero.it scrive