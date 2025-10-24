Tale e Quale Show 2025 quinta puntata | vittoria per Maryna nei panni di Christina Aguilera

La quinta puntata di Tale e Quale Show 2025 incorona Maryna, convincente nei panni di un’intensa Christina Aguilera. Un riconoscimento per la giovane attrice, capace di superare Tony Maiello, secondo classificato, nelle vesti di Tiziano Ferro. Niente da fare, invece, per Carmen Di Pietro, ancora ultima nella graduatoria generale dopo una ‘disastrosa’ Orietta Berti. Ecco dunque il resoconto dettagliato della serata in compagnia del talent show condotto da Carlo Conti. La Gara. Tony Maiello. Il primo ad arrivare sul palco è Tony Maiello nei panni di Tiziano Ferro. L’interpretazione di Sere nere fa scattare la standing ovation del pubblico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Tale e Quale Show 2025, quinta puntata: vittoria per Maryna nei panni di Christina Aguilera

