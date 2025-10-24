Tale e Quale Show 2025 classifica ancora aperta | le imitazioni della quinta puntata

La classifica resta apertissima per il nuovo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 24 ottobre alle 21.30 su Rai 1. Dopo le prime puntate ricche di colpi di scena e performance memorabili, il pubblico si prepara a un’altra serata di trasformazioni e spettacolo. Le imitazioni della quinta puntata. Come sempre, il cuore del programma sono le imitazioni. Ecco chi vedremo sul palco: Carmen Di Pietro si trasformerà in Orietta Berti;. Le Donatella interpreteranno il duo storico Heather Parisi e Lorella Cuccarini;. Antonella Fiordelisi vestirà i panni della popstar Karol G;. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Tale e Quale Show 2025, classifica ancora aperta: le imitazioni della quinta puntata

News recenti che potrebbero piacerti

I concorrenti di $taleequaleshow si stanno preparando per altre dieci incredibili performance Chi sarà il più soprendente? Appuntamento domani su Rai1 e RaIPlay - X Vai su X

La mia esibizione di ieri sera a Tale e Quale Tale e Quale Show - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show 2025: classifica e vincitore della quarta puntata del 17 Ottobre 2025 - Segui la diretta di Tale e Quale Show 2025 del 17 ottobre: imitazioni, classifica finale e vincitore della quarta puntata con Carlo Conti. Scrive mondotv24.it

Tale e Quale Show 2025: la classifica della quarta puntata del 17 ottobre, vincitore - Tale e Quale Show 2025: la classifica della quarta puntata del 17 ottobre, vincitore. Da tpi.it

Tale e Quale Show, Nicola Savino quarto giudice il 24 ottobre - Quali sono le imitazioni previste nella puntata di Tale e Quale Show di venerdì 24 ottobre? Riporta msn.com