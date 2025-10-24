Tajani | ‘Putin non scatenerà una guerra mondiale perché la perderebbe’

Lo ha detto il ministreo Antonio Tajani ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle esercitazioni nucleari di Mosca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani: ‘Putin non scatenerà una guerra mondiale perché la perderebbe’

#Gaza #Hamas #Israele #Palestina #Netanyahu #Trump #Tajani #Ucraina #Russia #Putin #ONU #Zelensky #Femminicidio #carabinieri #CastelDAzzano #Torino #PapaLeoneXIV

Il Fatto di domani. Flotilla per Gaza, gli italiani sono a bordo. Tajani: “Conoscete i rischi, la nave militare non farà da scorta”. Droni in Danimarca e Germania ... - Cresce la tensione sul destino della Flotilla, per ora ferma a Creta in Grecia, in attesa di ... Da ilfattoquotidiano.it

Tajani: «A Gaza l’accordo è possibile, ma Hamas se ne deve andare. L'Italia farà la sua parte» - Antonio Tajani, ministro degli Esteri, Hamas avrebbe aperto sul piano del presidente degli Stati Uniti per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi ... Riporta ilmessaggero.it

Israele – Gaza, Tajani: “Ho ascoltato le ragioni di Flotilla, la loro risposta è che vanno avanti” - Trump dalla Casa Bianca parla di “discussioni stimolanti e produttive” e annuncia un piano in 21 punti per ... Come scrive fanpage.it