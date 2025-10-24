Taglio Irpef | quasi la metà degli sconti finisce a chi guadagna più di 50 mila euro

Ammonta a poco meno di 3 miliardi di euro il taglio dell’Irpef che il governo Meloni ha inserito nella Legge di Bilancio. E poco meno della metà della cifra, ovvero un miliardo e 270 milioni, finirà in tasca a chi guadagna di più. Il 42,9% degli sconti finirà quindi ai redditi sopra i 50 mila euro. Ovvero 2,88 milioni di italiani (che prenderanno 440 euro a testa in un anno) su 42 milioni di contribuenti Irpef. E c’è un altro dato. I 2,96 miliardi all’anno resi disponibili dalla manovra riducono appena dell’ 1,26% il gettito Irpef annuale. Nel 2024 è arrivato a 235,6 miliardi di euro. Un po’ poco per una finanziaria mentre si avvicinano le elezioni. 🔗 Leggi su Open.online