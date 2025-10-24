Taglio Irpef | chi guadagna di più con gli aumenti di stipendio della manovra 2026

Nelle scorse ore è arrivato il via libera della Ragioneria dello Stato al testo della legge di bilancio per il 2026, nella formulazione "licenziata" dal governo Meloni che deve però ancora passare al vaglio del Parlamento (ed è quindi suscettibile di modifiche). La manovra è composta da 154. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I commercialisti: bene il taglio Irpef. Per le imprese agevolazioni strutturali https://ilsole24ore.com/art/i-commercialisti-bene-taglio-irpef-le-imprese-agevolazioni-strutturali-AHNUWZID?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X

https://quifinanza.it/economia/chi-ci-perde-chi-La legge di Bilancio 2026 approva il taglio dell’Irpef, ma anche bonus per famiglie e lavoratori. Sulle pensioni aumenti limitati o nulli -manovra-2026/934210/ - facebook.com Vai su Facebook

Taglio dell'Irpef: chi guadagna di più con gli aumenti di stipendio della manovra - A quanto ammontano gli incrementi in busta paga per alcune categorie di lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, nel dettaglio ... Si legge su today.it

Taglio Irpef, rinnovi e detassazione, gli aumenti di stipendio della Manovra 2026 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Taglio Irpef, rinnovi e detassazione, gli aumenti di stipendio della Manovra 2026 ... tg24.sky.it scrive

Come l’inflazione ha annullato il taglio Irpef per chi guadagna meno di 50 mila euro - L'aumento dell'inflazione degli ultimi anni ha ridotto drasticamente il potere d'acquisto dei contribuenti, facendo sì che il previsto taglio Irpef per ... Si legge su fanpage.it