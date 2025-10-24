Taglio del nastro a Careggi per il nuovo robot per la chirurgia mini invasiva

FIRENZE – La chirurgia mini invasiva si fa ancora meno invasiva con l’arrivo all’ospedale di Careggi a Firenze di un robot chirurgico, donato dalla Fondazione Cr Firenze, che consentirà di effettuare interventi in laparoscopia con una sola incisione di appena due centimetri e mezzo da cui far passare tutti gli strumenti utili all’operazione. Il nuovo macchinario è stato presentato oggi e presto entrerà in funzione. Il fatto di dover praticare un solo taglio e un solo foro nei pazienti garantirà degenze più brevi, minor dolore ma anche la possibilità di operare un maggior numero di persone nel corso dell’anno e quindi liste di attesa più corte. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it