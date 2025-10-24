Taekwondo Mattia Molin eliminato agli ottavi da Mavlonov tra i pesi massimi ai Mondiali
Debutto positivo ma niente exploit da medaglia per Mattia Molin ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento clou della stagione in corso di svolgimento a Wuxi (Cina). La prima giornata della manifestazione si chiude senza podi dunque per l’Italia, dopo l’eliminazione agli ottavi di entrambi gli atleti impegnati oggi in pedana tra la -57 kg femminile (Giada Al Halwani) ed i pesi massimi maschili. Molin, all’esordio assoluto in un Mondiale Senior dopo l’argento europeo juniores del 2024 a Sarajevo, ha comunque ben figurato anche sul palcoscenico iridato a cospetto dei migliori interpreti globali della categoria +87 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
Mattia Molin - Italy Taekwondo National Team +87kg | In gara: Day 1 (24 OCT) World Taekwondo Championships Wuxi 2025 Palmarès: Europei U21 2024 (Sarajevo) | 2x Campione Italiano
