taekwondo giada al halwani vince due match ai mondiali e poi si ferma agli ottavi

Si interrompe con qualche rimpianto agli ottavi di finale il cammino di Giada Al Halwani nella categoria -57 kg ai Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, che si sono aperti ufficialmente quest’oggi a Wuxi (Cina). Sfuma dunque la prima medaglia mondiale senior della carriera per l’azzurra, che nelle precedenti due apparizioni iridate non era mai arrivata tra le migliori otto. La 23enne nativa di Senigallia aveva cominciato bene il percorso odierno nelle eliminatorie, sconfiggendo al primo turno la dominicana Andrialis Ramona Bonilla Cruz (4-2, 3-2) e ai sedicesimi l’indonesiana Silvana Lamanda (4-2, 4-3) sempre in due riprese. 🔗 Leggi su Oasport.it

