Taekondo | il sanvitese Angelo Cito confermato nel Board WTWorld General Assembly 2025
Durante la General Assembly 2025 della World Taekwondo, i delegati di tutto il mondo si sono riuniti per delineare le strategie e la leadership della Federazione in vista del ciclo olimpico di Los Angeles 2028.Nel voto presidenziale, Chung Won Choue è stato rieletto presidente della World. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Taekwondo: Cito confermato in Esecutivo federazione mondiale - Angelo Cito, presidente della federazione italiana taekwondo, è stato rieletto nell'esecutivo della World Taekwondo (WT), ottenendo 87 voti, tra i risultati più alti per l'ingresso nel massimo organo ... Secondo ansa.it
Angelo Cito rieletto nel Consiglio Esecutivo Mondiale della World Taekwondo - Il Presidente della Federazione Italiana Taekwondo, Angelo Cito, è stato rieletto nel Consiglio Esecutivo Mondiale della World Taekwondo (WT) ... Si legge su msn.com
Taekwondo a Foro Italico, Cito 'successo che ripaga sforzi' - Il taekwondo colora il Foro Italico trasformando il cuore dello sport italiano in un palcoscenico che esalta lo sport di base e valori come identità, visione e appartenenza. ansa.it scrive