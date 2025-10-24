Tacchinardi svela | A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza Juve Ecco quale impressione mi ha trasmesso la società

. Parla l’ex. Un tuffo nel presente e nel passato, con la Juventus sempre nel cuore. Alessio Tacchinardi, storica bandiera del centrocampo bianconero, ha raccontato la sua recente esperienza al seguito della squadra nella difficile trasferta di Champions a Madrid. L’ex giocatore ha trascorso 48 ore a stretto contatto con l’ambiente juventino, respirando l’aria dello spogliatoio e della tribuna d’onore, cogliendo sensazioni importanti sul momento del club. Un’immersione totale, come da lui stesso definita sui social. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi svela: «A Madrid sono stato a contatto con la dirigenza Juve. Ecco quale impressione mi ha trasmesso la società»

