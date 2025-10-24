Tabellone Masters 1000 Parigi | Sinner dalla parte di Musetti Alcaraz verso Fritz

Il Masters 1000 di Parigi si disputerà sul cemento della capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre. Il prestigioso torneo in terra transalpina saluterà l’Arena di Bercy e si accaserà alla più confortevole La Defense Arena, nella zona di Nanterre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver preso parte al torneo ATP 500 di Vienna (domani affronterà l’australiano Alex de Minaur in semifinale) e con la possibilità di tornare numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, per poi meritarsi un ottavo di finale contro il ceco Jakub Mensik (testa di serie numero 16 del seeding, favorito contro l’argentino Francisco Cerundolo e contro il serbo Miomir Kecmanovic, che aprirà con un qualificato). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tabellone Masters 1000 Parigi: Sinner dalla parte di Musetti, Alcaraz verso Fritz

