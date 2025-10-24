Tabellone Masters 1000 Parigi | Sinner dalla parte di Musetti Alcaraz verso Fritz

Oasport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Masters 1000 di Parigi si disputerà sul cemento della capitale francese dal 27 ottobre al 2 novembre. Il prestigioso torneo in terra transalpina saluterà l’Arena di Bercy e si accaserà alla più confortevole La Defense Arena, nella zona di Nanterre. Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento dopo aver preso parte al torneo ATP 500 di Vienna (domani affronterà l’australiano Alex de Minaur in semifinale) e con la possibilità di tornare numero 1 del mondo. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra lo statunitense Alex Michelsen e il belga Zizou Bergs, per poi meritarsi un ottavo di finale contro il ceco Jakub Mensik (testa di serie numero 16 del seeding, favorito contro l’argentino Francisco Cerundolo e contro il serbo Miomir Kecmanovic, che aprirà con un qualificato). 🔗 Leggi su Oasport.it

tabellone masters 1000 parigi sinner dalla parte di musetti alcaraz verso fritz

© Oasport.it - Tabellone Masters 1000 Parigi: Sinner dalla parte di Musetti, Alcaraz verso Fritz

Altri contenuti sullo stesso argomento

tabellone masters 1000 parigiSinner, il tabellone di Parigi: esordio con Michelsen o Bergs, Musetti o Zverev in semifinale - Mentre il tennista azzurro festeggiava oggi, venerdì 24 ottobre, la vittoria contro Alexander Bublik nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna, volando così ... Segnala adnkronos.com

tabellone masters 1000 parigiMasters 1000 Parigi, sorteggiato il tabellone: Sinner esordirà contro Michelsen o Bergs - A guidare l'ordine delle teste di serie sarà Carlos Alcaraz, mentre saranno Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Luciano Darderi gli altri azzurri al via ... corrieredellosport.it scrive

tabellone masters 1000 parigiTabellone Masters 1000 Parigi 2025: Alcaraz e Sinner n°1 e n°2, tutti gli accoppiamenti - Ecco il tabellone principale con tutti gli accoppiamenti dell'ATP Masters 1000 di Parigi, in programma dal 26 ottobre al 2 novembre. Scrive spaziotennis.com

Cerca Video su questo argomento: Tabellone Masters 1000 Parigi