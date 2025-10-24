T-Red ora arriva la rotatoria Lo annuncia il Comune che incontrerà i cittadini

Novità sulla vicenda dell’intersezione tra via Höchberg, via Atene e via delle Nazioni oggetto di polemiche anche per le multe legate al T-Red: il Comune ha organizzato per lunedì 27, alle 21, un incontro al Centro sociale di San Lorenzo per presentare i dettagli del progetto della nuova rotatoria che sostituirà l’impianto semaforico presente. Si parlerà anche del T-Red. E il comitato apprezza. "La nuova rotatoria – viene evidenziato dal Comune – è finalizzata a migliorare la sicurezza stradale e la fluidità della circolazione in un nodo viario di grande importanza per l’accesso all’area industriale e ai quartieri residenziali limitrofi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

