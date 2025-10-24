Svolta sull' omicidio Mattarella un ex poliziotto agli arresti | Fece sparire il guanto del killer e continua a depistare le indagini
Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Quarantacinque anni dopo è a una svolta l'indagine sull'omicidio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980, fratello dell'attuale capo dello Stato, Sergio. La procura di Palermo ha svelato il mistero della sparizione del
Omicidio Piersanti Mattarella, c'è la svolta. Arrestato ex prefetto Piritore: "Fece sparire guanto del killer" - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Piersanti Mattarella, commesso il 6 gennaio 1980: ai domiciliari l'ex poliziotto e prefetto Filippo Piritore ...
Svolta nel caso Piersanti Mattarella: arrestato l'ex prefetto Piritore. "Depistò le indagini" - Al centro delle contestazioni dei pm la "sparizione di un guanto", necessario per risalire al killer dell'allora presidente della Regione ...
Piersanti Mattarella, svolta sull'omicidio: l'ex prefetto Filippo Piritore arrestato per depistaggio. «Ha sviato le indagini sul guanto del killer» - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile ...