Svolta sull' omicidio di Piersanti Mattarella chiesto l' arresto per un ex poliziotto | Fece sparire il guanto del killer e depistò le indagini

Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

