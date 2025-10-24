Svolta sull' omicidio di Piersanti Mattarella chiesto l' arresto per un ex poliziotto | Fece sparire il guanto del killer e depistò le indagini

Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per l'agguato al presidente siciliano.

L'omicidio di Piersanti Mattarella, arrestato per depistaggio l'ex prefetto Filippo Piritore - La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto . Lo riporta gazzettadelsud.it