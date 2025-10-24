Svolta nel delitto di Piersanti Mattarella | arrestato l’ex prefetto Piritore Era alla squadra mobile di Palermo

Sull’omicidio dell’ex presidente della Regione Piersanti Mattarella, ucciso il 6 gennaio del 1980 a Palermo, arriva un clamoroso colpo di scena. Con l’accusa di depistaggio la Direzione investigativa antimafia ha eseguito l’ordinanza del Gip con cui è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario di polizia già in servizio presso la Squadra mobile di Palermo ora in quiescenza. Piersanti Mattarella ucciso il 6 gennaio 1980. L’ex prefetto è accusato di depistaggio ‘ dichiarativo ‘ nell’ambito delle indagini che la procura della Repubblica conduce con riferimento all’omicidio dell’allora presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella, fratello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuto il 6 gennaio di 45 anni fa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Svolta nel delitto di Piersanti Mattarella: arrestato l’ex prefetto Piritore. Era alla squadra mobile di Palermo

