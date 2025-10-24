Svolta clamorosa sull' omicidio di Piersanti Mattarella la Dia arresta un ex prefetto

AGI - Depistaggio  sull' omicidio di Piersanti Mattarella: è l'accusa per la quale la  Direzione investigativa antimafia  ha eseguito l'ordinanza del Gip con cui è stata applicata la misura cautelare degli  arresti domiciliari  a  Filippo Piritore, ex funzionario di polizia già in servizio presso la  Squadra mobile di Palermo  ora in quiescenza. È accusato di  depistaggio 'dichiarativo'  nell'ambito delle indagini che la  procura della Repubblica  conduce con riferimento all' omicidio del presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella  del 6 gennaio 1980. L'indagato in particolare sentito, nel settembre del 2024, dai magistrati della procura quale persona informata sui fatti, in ordine alla ricostruzione delle vicende concernenti un  guanto di pelle marrone di mano destra, ritrovato lo stesso giorno dell'omicidio a bordo della Fiat 127 utilizzata dagli assassini ma mai repertato né sequestrato da parte della Squadra mobile - ha reso dichiarazioni rivelatesi "del tutto prive di riscontro", spiega la procura, con le quali "ha contribuito a  sviare le indagini  in corso funzionali (anche) al rinvenimento del detto guanto (mai più ritrovato)". 🔗 Leggi su Agi.it

