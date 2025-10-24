Svolta antitrust contro Apple | via libera al risarcimento da 1,7 miliardi di euro
Un tribunale britannico ha inflitto ad Apple un colpo storico da 1,7 miliardi di euro. Il gigante di Cupertino è stato giudicato colpevole di pratiche monopolistiche per l’App Store, dando il via libera a un’azione legale collettiva che potrebbe costarle fino a 1,7 miliardi di euro, per l’appunto. La sentenza, un precedente senza uguali nel Regno Unito, accende la miccia di uno scontro sempre più aspro tra i colossi del tech e le autorità antitrust. Il Competition Appeal Tribunal (CAT) ha stabilito che il gigante di Cupertino ha “abusato della sua posizione dominante”, strozzando la concorrenza nel mercato della distribuzione di app e nei servizi di pagamento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Cronaca I sindacati incontrano i vertici del il Gruppo CIN-MOBY orfani di MSC. Attesa e preoccupazione sulla situazione aziendale in attesa dell’antitrust - facebook.com Vai su Facebook
I funzionari dell’#AGCM, con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della @GDF (Guardia di Finanza), hanno svolto ispezioni nelle sedi di Philip Morris Italia e Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna. - X Vai su X
Stangata da 1,5 miliardi contro Apple: condannata per abuso di posizione dominante - Il tribunale britannico accusa Cupertino di aver gonfiato i prezzi e limitato la concorrenza sull’App Store: una sentenza storica che potrebbe aprire la strada a nuove cause in Europa e negli Stati Un ... Da msn.com
Altroconsumo: nuovo esposto all’Antitrust contro Apple - Ad inoltrare la segnalazione, con richiesta di una nuova sanzione, è Altroconsumo che rende nota la sua decisione con una ... Si legge su macitynet.it
Apple e Google ancora nel mirino dell'Antitrust in Europa - Le autorità britanniche alzano il livello di vigilanza sui colossi tecnologici. Come scrive teleborsa.it