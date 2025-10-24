Svolta antitrust contro Apple | via libera al risarcimento da 1,7 miliardi di euro

Un tribunale britannico ha inflitto ad Apple un colpo storico da 1,7 miliardi di euro. Il gigante di Cupertino è stato giudicato colpevole di pratiche monopolistiche per l’App Store, dando il via libera a un’azione legale collettiva che potrebbe costarle fino a 1,7 miliardi di euro, per l’appunto. La sentenza, un precedente senza uguali nel Regno Unito, accende la miccia di uno scontro sempre più aspro tra i colossi del tech e le autorità antitrust. Il Competition Appeal Tribunal (CAT) ha stabilito che il gigante di Cupertino ha “abusato della sua posizione dominante”, strozzando la concorrenza nel mercato della distribuzione di app e nei servizi di pagamento. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

