Suzuki si presenta | Copro bene la porta e so giocare con i piedi E sull'interesse del Milan …

Il Milan potrebbe pensare a Suzuki del Parma nel caso in cui Mike Maignan non dovesse rinnovare. Ecco le parole del portiere del Parma a 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Suzuki si presenta: “Copro bene la porta e so giocare con i piedi”. E sull’interesse del Milan …

Suzuki: "Voglio diventare uno dei migliori portieri al mondo. Mercato? Sono felice a Parma"

Suzuki: "Penso di essermi ambientato bene a Parma. Ma ora torniamo a vincere"