Inter News 24 Le parole di Zion Suzuki, portiere del Parma, sul suo rapporto con Bonny dell’Inter e sul suo futuro. Tutti i dettagli in merito. Zion Suzuki ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con Bonny e del suo futuro. BONNY ALL’INTER – Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio. IL SUO PERCORSO NEL CALCIO – Sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto 11 anni. Lì ho imparato la tecnica, ho completato tutti i passaggi e esordito in prima squadra e in nazionale. Tutto quello che ho fatto ha funzionato, per questo non mi piace cambiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Suzuki: «Bonny all’Inter? Ha fatto un grande salto, ho capito quanto sia forte. Sul mio futuro dico questo»