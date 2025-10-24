Suzuki | Bonny all’Inter? Ha fatto un grande salto ho capito quanto sia forte Sul mio futuro dico questo

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Zion Suzuki, portiere del Parma, sul suo rapporto con Bonny dell’Inter e sul suo futuro. Tutti i dettagli in merito. Zion Suzuki ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con Bonny e del suo futuro. BONNY ALL’INTER – Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio. IL SUO PERCORSO NEL CALCIO – Sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto 11 anni. Lì ho imparato la tecnica, ho completato tutti i passaggi e esordito in prima squadra e in nazionale. Tutto quello che ho fatto ha funzionato, per questo non mi piace cambiare. 🔗 Leggi su Internews24.com

suzuki bonny all8217inter ha fatto un grande salto ho capito quanto sia forte sul mio futuro dico questo

© Internews24.com - Suzuki: «Bonny all’Inter? Ha fatto un grande salto, ho capito quanto sia forte. Sul mio futuro dico questo»

Scopri altri approfondimenti

suzuki bonny all8217inter haMilan-Chelsea per Suzuki: "Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo, sono concentrato su Parma e Mondiale. A gennaio con Bonny all'Inter…" - Il nazionale giapponese classe 2002 si racconta fra passato, presente e futuro. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Bonny All8217inter Ha