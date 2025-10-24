Suzuki | Bonny all’Inter? Ha fatto un grande salto ho capito quanto sia forte Sul mio futuro dico questo
Inter News 24 Le parole di Zion Suzuki, portiere del Parma, sul suo rapporto con Bonny dell’Inter e sul suo futuro. Tutti i dettagli in merito. Zion Suzuki ha parlato al Corriere dello Sport del suo rapporto con Bonny e del suo futuro. BONNY ALL’INTER – Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio. IL SUO PERCORSO NEL CALCIO – Sono arrivato piccolissimo nell’Urawa Red Diamonds e ci sono rimasto 11 anni. Lì ho imparato la tecnica, ho completato tutti i passaggi e esordito in prima squadra e in nazionale. Tutto quello che ho fatto ha funzionato, per questo non mi piace cambiare. 🔗 Leggi su Internews24.com
Scopri altri approfondimenti
$Milan - $Chelsea per $Suzuki, il nazionale giapponese parla al Corriere dello Sport: "Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo, sono concentrato su $Parma e $Mondiali2026. A gennaio con $Bonny all' $Inter…" - X Vai su X
Inter, Chivu pensa al turnover: attacco con Pio Esposito e Bonny https://tinyurl.com/2c3tdbwj #championsleague #inter #interinchampions #TurnoverInter #UnionSG-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Chelsea per Suzuki: "Voglio diventare uno dei migliori portieri del mondo, sono concentrato su Parma e Mondiale. A gennaio con Bonny all'Inter…" - Il nazionale giapponese classe 2002 si racconta fra passato, presente e futuro. Si legge su msn.com