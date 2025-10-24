Susino è campione d’Europa
A quattordici anni è campione europeo di aeromodellismo. Splendido risultato per Samuele Susino, originario di Monteriggioni, che conquista con merito l’alloro continentale nella manifestazione dei giorni scorsi in Francia. Samuele inizia il percorso a soli otto anni, per poi assistere nel 2022 alla sua prima gara della categoria Imac nell’aviosuperficie di Mensanello. E’ lì che Samuele incontra e conosce il suo idolo: il pluricampione italiano Sacha Cecconi. Dal 2023 Samuele segue Cecconi nel progetto della sua Shschool per formare piloti nel mondo dell’aeromodellismo. I risultati si vedono: Samuele Susino si impone per cominciare nel campionato Imac Italia categoria basic. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Samuele Susino conquista l’Europa! A soli 13 anni, il giovane talento valdelsano è diventato Campione Europeo IMAC 2025 nella categoria Sportsman, dopo una stagione straordinaria culminata in Francia. - facebook.com Vai su Facebook