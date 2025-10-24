Supplenze docenti 2025 26 | INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze docenti 202526: INTERPELLI per nomine anche fino al 30 giugno . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Aggiornamento di giovedì 23 ottobre sui bollettini supplenze pubblicati https://www.scuolainforma.news/bollettini-supplenze-docenti-da-gae-e-gps-2025-26-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR74N_lAynjIfjQX7QLva4WgP0RMQ4tu - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: gli INTERPELLI di ottobre - X Vai su X

Istruzioni per le supplenze ATA 2025/26: cosa cambia e come procedere - 157048 del 9 luglio 2025, con le “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al pers ... Secondo catania.liveuniversity.it

Carta del docente 2025/26, si attende la riattivazione. Cosa sappiamo - it, la piattaforma della Carta del docente è attualmente sospesa, come del resto ha comunicato anche lo stesso ministero dell’Istruzione, ... Segnala tg24.sky.it

Supplenze Docenti 2025/26, ritardi nella Fase Zero: Cos’è e Cosa comporta - La mini call veloce è terminata il 21 agosto, mentre il giorno successivo si sono concluse le assegnazioni provvisorie ... Da msn.com