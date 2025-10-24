Supplenze docenti 2025 26 | ancora bollettini da GPS AGGIORNATO

Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: ancora bollettini da GPS AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Aggiornamento di giovedì 23 ottobre sui bollettini supplenze pubblicati https://www.scuolainforma.news/bollettini-supplenze-docenti-da-gae-e-gps-2025-26-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR74N_lAynjIfjQX7QLva4WgP0RMQ4tu - facebook.com Vai su Facebook

Supplenze docenti 2025/26: gli INTERPELLI di ottobre - X Vai su X

Istruzioni per le supplenze ATA 2025/26: cosa cambia e come procedere - 157048 del 9 luglio 2025, con le “Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al pers ... Come scrive catania.liveuniversity.it

Supplenze Docenti 2025/26, ritardi nella Fase Zero: Cos’è e Cosa comporta - La mini call veloce è terminata il 21 agosto, mentre il giorno successivo si sono concluse le assegnazioni provvisorie ... Riporta msn.com

Che fine ha fatto la Carta docente 2025 e perché rischia di non valere più 500 euro - La Carta del docente da 500 euro è un aiuto rivolto agli insegnanti per acquistare libri, programmi, dispositivi tecnologici e corsi di aggiornamento ... Si legge su fanpage.it