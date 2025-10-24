Supermedia Youtrend ancora in crescita FdI sopra al 30% Inesorabile la discesa dei 5Stelle
Ancora in crescita Fratelli d’Italia che conquista un ulteriore mezzo punto percentuale proprio nei giorni del terzo anniversario dall’insediamento del governo Meloni. Prosegue il calo costante dei 5Stelle di Giuseppe Conte che perdono lo 0,7%. Sono i numeri fotografati da Supermedia YoutrendAgi che fa un media ponderata dei dati dei sondaggi nazionali dei principali istituti demoscopici sulle intenzioni di voto. Agi-Supermedia Youtrend: FdI al 30,3%, cresce di mezzo punto. Il partito della premier si conferma sopra il 30%, crescendo di mezzo punto, mentre gli altri partiti di centrodestra sono stabili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
