SuperEnalotto colpo da oltre 54 mila euro a Fino Mornasco

La fortuna fa tappa in provincia di Como. Nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 23 ottobre 2025 (concorso n. 169), è stata registrata una vincita da 54.641,30 euro grazie a un “Punto 5” giocato a Fino Mornasco.Il tagliando vincente è stato convalidato presso il Bar Centrale Sisal di via. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il locale, da anni punto di riferimento per il quartiere, non è nuovo a colpi fortunati. Cinque anni fa, un giocatore si era aggiudicato un ‘Cinque’ al SuperEnalotto da circa 18mila euro, mentre nel gennaio 2025 un altro biglietto aveva regalato 10mila euro a un cli - facebook.com Vai su Facebook

