Supercoppa Italiana Inter | ufficiali date orari e regolamento dell’edizione 2025 26! Tutto sulla semifinale col Bologna

La Lega Serie A ha ufficializzato le modalità di svolgimento della prossima Supercoppa Italiana. La 38ª edizione del trofeo, denominata EA SPORTS FC Supercup, si disputerà nuovamente a Riyadh, in Arabia Saudita, presso l'Al-Awwal Park, confermando la formula a quattro squadre. L'appuntamento è fissato da giovedì 18 a lunedì 22 dicembre 2025. Le squadre partecipanti saranno il Napoli (Campione d'Italia), il Bologna (vincitore della Coppa Italia), l' Inter (seconda classificata in Serie A) e il Milan (finalista di Coppa Italia).

